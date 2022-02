Halo Infinite: update in arrivo su multiplayer, Campagna, anti-cheat e altro

Halo Infinite riceverà un aggiornamento mid-Season il 24 febbraio 2022, incentrato soprattutto su alcuni aggiustamenti tecnici riguardanti Campagna e multiplayer, tra i quali viene menzionato anche il sistema anti-cheat e altri miglioramenti.

Si tratta soprattutto di un update tecnico, dunque non sembrano esserci nuovi contenuti in arrivo per la prossima settimana all'interno di questo update, che tocca diversi elementi tra Campagna e multiplayer.

Protagonista in particolare il networking, su cui peraltro il lead sandbox engineer, Richard Watson, aveva pubblicato un approfondimento molto interessante nei giorni scorsi su Halo Waypoint, spiegando come la nuova telemetria dovrebbe migliorare il sistema di registrazione dei contatti e colpi, oltre ad altri aspetti dell'interazione tra giocatori in multiplayer.

Tra le correzioni ci sono miglioramenti alle animazioni in prima persona, che dovrebbero eliminare alcuni possibili glitch e in generale renderle più fluide. Sul fronte della Campagna, sono previsti aggiustamenti per lo sblocco di obiettivi e l'uso del Quick Resume, con in generale un miglioramento della stabilità e delle performance del gioco.

Nel Big Team Battle, gli sviluppatori hanno modificato il motion tracker ampliandone il raggio d'azione da 18 a 24 metri, in seguito a diversi feedback ricevuti dagli utenti, mentre dei sostanziosi miglioramenti dovrebbero essere stati applicati al sistema anti-cheat. Per il resto, ulteriori aggiornamento dovrebbero arrivare prossimamente, restiamo in attesa di conoscerli. In questi giorni sono emersi possibili leak sulla Forgia, altro elemento molto atteso per Halo Infinite, che nei primi di febbraio si era aggiornato per risolvere il problema di Big Team Battle e altro.