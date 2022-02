Relayer, la demo su PS4 e PS5 ha una data ufficiale

La demo di Relayer ha infine una data ufficiale su PS4 e PS5, dove arriverà il 25 febbraio 2022, ovvero la settimana prossima, ha annunciato Kadokawa Games in queste ore, riferendo anche qualcosa sui contenuti di questa versione di prova per il gioco in esclusiva su piattaforme PlayStation.

La demo di Relayer contiene i primi due capitoli della storia principale, contenenti circa 9 livelli e altri 12 livelli del Battle Simulator, consentendo dunque di provare una buona sezione del gioco completo, per poter decidere poi se passare eventualmente all'acquisto o meno.

Relayer, un'illustrazione per il gioco

Durante la prova della demo, è possibile arrivare al livello d'esperienza 30 come massimo (sui 300 livelli totali previsti nel gioco completo).

Anche in questo caso, i salvataggi effettuati durante la demo potranno poi trasferirsi all'interno del gioco completo, dunque l'iniziativa rappresenta una vera e propria introduzione graduale a Relayer, che consente di portarsi dietro tutti i progressi fatti durante la fase di prova una volta deciso l'acquisto completo.

La data di uscita di Relayer è fissata poi per il 24 marzo 2022 su PS4 e PS5 in tutto il mondo ed è stato confermato anche il supporto per la lingua italiana, per quanto riguarda i testi a schermo. Del gioco abbiamo visto un video gameplay proprio in occasione dell'annuncio della demo in questione: si tratta di un RPG con elemento sparatutto ad ambientazione fantascientifica, in cui i protagonisti sono Starchildren, ovvero umani con abilità speciali, che combattono contro una minaccia aliena usando robot da combattimento.