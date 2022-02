PS5 e Xbox Series X|S, vendite quasi alla pari in Giappone a febbraio 2022

PS5 e Xbox Series X|S hanno registrato vendite quasi alla pari in Giappone durante la seconda settimana di febbraio 2022: stando alle rilevazioni effettuate dalla rivista Famitsu, sono state piazzate 6.418 PlayStation 5 e 5.955 fra Xbox Series X e Xbox Series S.

È chiaro che su questi numeri pesa la ben nota crisi dei semiconduttori e la conseguente scarsa disponibilità di console che ha colpito in particolare Sony, ma trattandosi del mercato nipponico si tratta di un risultato in ogni caso straordinario per la piattaforma Microsoft.

Sappiamo bene infatti che quella fra Xbox e Giappone è una lunga storia d'amore non corrisposto, e nonostante gli sforzi di Phil Spencer sembra che quell'utenza non voglia proprio accettare l'ecosistema Xbox.

Nelle prossime settimane, complice un restock di PlayStation 5, sicuramente gli equilibri verranno ristabiliti e torneremo a una situazione in cui il rapporto fra le due console è più o meno di dieci a uno.

Tuttavia è indubbio che le problematiche legate alla componentistica e alle linee di produzione potrebbero in questo momento dar modo alla casa di Redmond di conquistare nuove quote di utenza anche in un mercato difficile come quello giapponese.