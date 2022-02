PS5, un trailer dedicato ai giochi con multiplayer locale

Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai giochi per PS5 dotati di modalità multiplayer locale: una feature che nel corso degli anni è stata un po' messa da parte, ma che ultimamente sembra tornata di moda.

I titoli che possiamo ammirare nelle sequenze del video sono chiaramente gli sportivi, con NBA 2K22 (recensione) e FIFA 22 (recensione) a fare da apripista, seguiti a ruota da Gran Turismo 7, che includerà una modalità in split-screen.

Sono inoltre presenti la splendida esperienza cooperativa di It Takes Two, capace di vendere cinque milioni di copie, e Call of Duty: Vanguard, l'ultimo capitolo della celebre serie sparatutto prodotta da Activision.

Il trailer potrebbe implicare un nuovo focus sul multiplayer locale, anche perché è stato presentato alla stregua dei video dedicati alle varie caratteristiche di PlayStation 5, vedi ad esempio quello sui frame rate alti e quello sul ray tracing.