Avalanche lavora al gioco più grande e importante finora dagli autori di Mad Max

Avalanche Studio Group è una compagnia piuttosto ampia che ha lavorato a diversi titoli importanti in passato come Mad Max e Just Cause, ma a quanto pare sta sviluppando adesso quello che viene considerato il gioco più grosso e importante mai fatto dallo studio svedese, in base ad annunci di lavoro.

Ovviamente le definizioni utilizzate negli annunci vanno sempre tarate sulla volontà di promuovere i progetti in sviluppo, ma l'idea che deriva in particolare degli annunci di ricerca per un Animation Programmer e un Art Director, è comunque molto suggestiva. Si parla di un "open world all'avanguardia e tripla A" da parte di Avalanche Studios, per cui si cerca personale con esperienza in gioco "action adventure" e "open world".

A logica, queste caratteristiche dovrebbero associarsi al nuovo progetto in questione, così come la possibilità che si ambienti in "vari scenari naturali e urbani", con un occhio di riguardo alla creazione di ambientazioni dettagliate e composte in maniera complessa.

La descrizione potrebbe peraltro associarsi allo stesso Just Cause, ma anche a un eventuale Mad Max 2, titolo che era comparso nei giorni scorsi all'interno delle voci di corridoio, che potrebbero essere sostenute anche da questi annunci di lavoro. Ricordiamo peraltro che Avalanche sta anche collaborando con Xbox Game Studios per lo sviluppo di Contraband, un nuovo action game annunciato per PC e Xbox Series X|S con una particolare ambientazione tra anni 70 e contrabbandieri.