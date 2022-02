Genshin Impact: due nuovi set di Artefatti dell’update 2.6 svelati in anticipo da un leak

L'Update 2.5 di Genshin Impact è disponibile solo da pochi giorni, ma un leak ha svelato in anticipo due nuovi set di Artefatti in arrivo con la versione 2.6, chiamati "Vermillion Hereafter" e "Echeoes of an Offering", e i loro bonus.

Dopo le prime immagini della mappa di The Chasm, l'area mineraria ad ovest di Liyue, un leak riportato dal database di Honey Impact ha svelato in anticipo i due nuovi set in arrivo con il prossimo update, in uscita a fine marzo, che teoricamente sarà possibile ottenere tramite un Domain situato proprio in questa nuova area.

Il set Echoes of an Offering aumenta l'attacco dei personaggi del 18% quando ne vengono equipaggiati due pezzi. Decisamente più interessante il bonus da quattro pezzi: "quando un attacco normale colpisce gli avversari, c'è il 36% di probabilità che inneschi il bonus "Valley Rite", che incrementa i danni degli attacchi normali del 60% della statistica attacco. Questo effetto viene rimosso dopo 0,05 secondi dopo che un attacco normale arreca dei danni. Se un attacco normale non attiva Valley Rite, le probabilità che si inneschi con quello successivo aumentano del 20%. Questo effetto si attiva solo una volta ogni 0,3 secondi."

Anche il bonus da due pezzi di Vermillion Hereafter aumenta l'attacco dei personaggi del 18%, mentre quello da quattro garantisce i seguenti effetti: "dopo aver utilizzato una Elemental Burst, il questo personaggio ottiene l'effetto "Nascent Light", che ne aumenta l'attacco dell'8% per 16 secondi. Quando gli HP del personaggio diminuiscono, il suo attacco aumenta di un ulteriore 10%. Questo incremento può verificarsi un massimo di quattro volte. Questo effetto si può attivare solo una volta ogni 0,8 secondi. Il bonus Nascent Light scompare quando il personaggio lascia il terreno. Se viene utilizzata una Elemental Burst nuovamente mentre Nascent Light è attivo, questo sovrascrive il secondo".

Il primo set potrebbe rivelarsi interessante per tutti quei personaggi che fanno ampio uso di attacchi normali, come ad esempio Yoimiya, per dirne uno. Mentre il secondo potrebbe avere una buona sinergia con quei personaggi che rimangono in campo per molto tempo dopo aver utilizzato l'Elemental Burst, come ad esempio Xiao. Che ne pensate?

Nel frattempo siete ancora in tempo per riscattare il nuovo codice di Genshin Impact di febbraio 2022 che offre delle Primogem gratis.