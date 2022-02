Final Fantasy 14: la versione gratuita a breve sarà nuovamente disponibile

Durante l'ultima diretta della serie "Letter from the Producer", Naoki Yoshida ha annunciato che le iscrizioni alla Free Trial di Final Fantasy 14, ovvero la versione gratuita del gioco, saranno nuovamente disponibili a partire dalla prossima settimana, per la precisione da martedì 22 febbraio.

Per chi non lo sapesse, grazie alla free trial chiunque può avventurarsi ad Eorzea e affrontare tutti i contenuti del gioco base, Final Fantasy 14: A Realm Reborn, e della prima espansione, Heavensward, fino al livello 60. Ci sono alcuni limiti ovviamente, come ad esempio il numero massimo di personaggi creabili e l'assenza dei retainer, ma parliamo potenzialmente di centinaia e centinaia di ore di contenuti completamente gratuiti, senza dover pagare il canone mensile acquistare il gioco e la sopracitata espansione.

Final Fantasy 14, un artwork ufficiale

Tuttavia, alla fine dello scorso anno, per mitigare i problemi di congestione ai server, Square Enix è stata costretta a rimuovere dalla vendita il gioco base e la Free Trial per limitare l'arrivo di nuovi giocatori. Chi in precedenza si era già registrato alla versione gratuita invece poteva continuare a giocare tranquillamente, ma con una priorità minore per il log-in rispetto ai giocatori paganti.

Ora che la situazione dei server si è stabilizzata, Square Enix ha da poco ripreso le vendite del gioco base, mentre dal 22 febbraio riaprirà le iscrizioni alla Free Trial, dunque se ancora non avete provato l'MMO di Square Enix ora avete l'occasione per rimediare. Per maggiori dettagli su dove scaricare e attivare la Free Trial di Final Fantasy 14, vi rimandiamo alla pagina del supporto di Square Enix a questo link.

Sempre durante la diretta Naoki Yoshida ha annunciato che in futuro arriverà il primo upgrade grafico di Final Fantasy 14 e un numero maggiore di contenuti sarà fruibile in single player.