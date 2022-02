Rainbow Six Siege, Operazione Demon Veil: trailer e gameplay di Azami, la nuova operatrice

Ubisoft ha svelato ufficialmente la Stagione 1 dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege, intitolata Demon Veil, è la nuova operatrice Azami, protagonista di un trailer CGI (nel player qui sopra) e di un video gameplay che presenta il suoi gadget e presenta le caratteristiche di questo personaggio.

Azami è un'operatrice piuttosto particolare, in quanto permette di "aggiustare" le mappe di Rainbow Six Siege piuttosto che distruggerle. Si tratta di un Difensore con un valore di 2 in corazza e di 2 in velocità. Come arma principale usa la mitraglietta 9X19VSN o il fucile a pompa ACS12. Come arma secondaria la pistola D-50 e come gadget secondario o il filo spinato o la granata a frammentazione.

L'abilità di Azami infatti consiste in dei Kunai che una volta lanciati contro una superficie, come ad esempio un muro, rilasciano una sostanza che si espande e si solidifica in pochi istanti diventando simile al cemento (dunque resistente ai proiettili) e assumendo la forma di un ombrello orientale. Questo gadget dunque si rivela utile per tappare i buchi creati da altri operatori, bloccare le linee di mira, bloccare i punti di ingresso e creare angoli di difesa completamente nuovi.

Come potrete leggere nel nostro provato di Rainbow Six Siege: Operazione Demon Veil, Azami è solo una delle tante novità in arrivo con la nuova stagione dello sparatutto di Ubisoft, tra cui citiamo una nuova mappa, la modalità Team Deathmatch, miglioramenti alla quality of life, bilanciamenti vari.