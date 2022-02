Rainbow Six Siege: Operazione Demon Veil, la prova della nuova operazione

Demon Veil segue comunque in continuità il pattern classico delle nuove operazioni andando ad aggiungere una mappa, un nuovo operatore e alcune migliorie generali al gameplay. Quello che invece ritorna, dopo qualche periodo di assenza è la possibilità di acquistare un season pass dedicato all' anno 7 , comprendente tutte e quattro le operazioni in uscita e non solo il premium pass della singola operazione.

Negli ultimi giorni grazie a Ubisoft abbiamo potuto provare, in anteprima, sulla nuova Operazione di Rainbow Six Siege: Demon Veil. La nuova espansione, oltre ad aggiungere i consueti contenuti pronti a soddisfare i fan, si appresta a dare inizio all'anno 7 del gioco, aprendo di fatto il sipario su quello che sarà un periodo fondamentale per cementare il ruolo dello sparatutto tattico nella scena competitiva, ma anche per aprire nuove frontiere ludiche per lanciarsi senza timore verso il futuro.

Azami l'aggiusta tutto

Rainbow Six Siege: Azami e il suo stile

Come sempre per ogni nuova operazione, a rubare la scena è sicuramente il nuovo operatore in arrivo che andrà ad arricchire il nutrito roster dei personaggi giocabili di Rainbow Six Siege. Da questo punto di vista, non si può dire che Demon Veil non innesti un'operatrice degna di nota, dato che Azami - questo il nome del nuovo membro del Team Rainbow - è un vero e proprio unicum per il gioco. Ubisoft ha deciso infatti di permettere ai giocatori, per la prima volta dall'uscita del gioco, di utilizzare un operatore in grado di aggiustare la mappa e non distruggerla.

L'abilità di Azami infatti permette di tappare qualunque tipo di buco creato su pareti e/o porte e finestre, ma anche di aggiungere coperture extra per creare linee di tiro. Ogni Kunai (5 in totale) di Azami infatti rilascia al contatto con una superficie, un sostanza in grado di solidificarsi (a forma di ombrello orientale) e di natura antiproiettile, ma non ovviamente resistente alle esplosioni.

I tre Kunai a disposizione di Azami sono dunque un nuovo modo per i difensori di gestire le brecce degli attaccanti. Nella nostra prova, l'operatrice si è distinta per una forte utilità e versatilità, ma allo stesso tempo per una necessaria conoscenza della mappa per essere sapientemente utilizzata. Possiamo dire che Azami è una operatrice "facile da giocare, ma difficile da perfezionare". Coprire un buco appena creato dagli attaccanti non è poi complesso, proteggere un alleato con una copertura aggiuntiva neanche, ma creare nuove linee di tiro in maniera preventiva per prendere di sorpresa gli attaccanti invece, presuppone che il giocatore conosca a menadito ogni angolo della mappa.

Proprio nell'ottica di utilizzo non passivo di Azami, va letto il suo setup. Si tratta di una operatrice con un valore di 2 in corazza e di 2 in velocità. Come arma principale o la mitraglietta 9X19VSN o il fucile a pompa ACS12. Come arma secondaria la pistola D-50 e come gadget secondario o il filo spinato o la granata a frammentazione.