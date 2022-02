Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: le espansioni non saranno acquistabili separatamente

A poche settimane dal lancio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Square Enix ha annunciato che le tre espansioni già in programma dopo il lancio del gioco non possono essere acquistate separatamente, ma solo tramite il season pass.

La conferma è arrivata dall'account Twitter ufficiale del gioco, che spiega che le espansioni "Cimenti di Bahamut, il Re dragone", "Gilgamesh, errante dimensionale" e "Different Future" non saranno disponibili al di fuori del season pass, che come sappiamo al momento è incluso con la versione Digital Deluxe e in futuro sarà acquistabile separatamente, a un prezzo ancora da annunciare.

Si tratta di una forzatura che probabilmente farà storcere il naso a molti, in quanto costringe fondamentalmente ad acquistare l'intero pacchetto anche nel caso si sia interessati a un singolo DLC. Ad esempio, Different Future potrebbe essere potenzialmente molto interessante, dato che il nome suggerisce una sorta di DLC con un finale alternativo.

La speranza in tal senso è che Square Enix torni sui suoi passi e decida di rendere le singole espansioni acquistabili separatamente.

Vi ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origins sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 18 marzo 2022.

Di recente sono state svelate tre nuove classi, Breaker, Void Knight e Tyrant, portando il totale dei "Job" a 27.