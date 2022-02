Final Fantasy 14: update grafico in arrivo e più contenuti single player

Durante l'ultima diretta della serie "Letter from the Producer", il team di Final Fantasy 14 ha svelato i piani per il futuro dell'MMO. Tra le varie novità sono stati annunciati i primi dettagli su un massiccio update grafico per il gioco e alcune modifiche al sistema del Trust per rendere più accessibili alcuni contenuti per chi preferisce giocare da solo.

Il team capitanato da Naoki Yoshida con la versione 7.0, che arriverà in concomitanza della prossima grande espansione di Final Fantasy 14 (dunque supponiamo nel 2023), introdurrà il primo aggiornamento grafico sin dal lancio di A Realm Reborn.

L'obiettivo è quello di rendere Final Fantasy 14 più moderno e in linea con le produzioni odierne, ma il tutto in modo da risultare sostenibile per un gioco multiplayer con tantissimi personaggi e nemici a schermo. I requisiti minimi della versione PC saranno aggiornati di conseguenza per riflettere tali cambiamenti, mentre Yoshida ha promesso che le versioni PS4 verranno ancora supportate per diversi anni.

L'upgrade grafico di Final Fantasy 14 migliorerà la resa visiva dei personaggi, degli NPC e degli ambienti di gioco, con texture, materiali, sistema di illuminazione e ombre di qualità maggiore, così come vegetazione più fitta e un numero maggiore di oggetti nelle ambientazione. Tra gli obiettivi del team c'è anche quello di rendere i volti più realistici per le varie razze. Potrete dare uno sguardo a degli esempi dell'upgrade grafico nella galleria sottostante.

Un altro degli altri obiettivi per il futuro è quello di espandere la funzione Trust, che permette di giocare contenuti multiplayer in singolo con compagni guidati dall'IA, a un numero maggiore di contenuti. Dalla patch 6.1 alla 6.5 verrà estesa la compatibilità a tutti i dungeon del main scenario e tutte le Trial da quattro giocatori. In particolare, con la versione 6.1 tutti i contenuti di A Realm Reborn saranno compatibili con il Trust. L'eccezione al momento sembrerebbero le Trial da otto giocatori, che verranno considerati dopo la versione 7.0, e tutte le altre attività da otto o più giocatori.

Si tratta di un'ottima notizia per chi preferisce giocare in solo o magari ha iniziato da poco Final Fantasy 14 e non fa parte di una gilda o non riesce a trovare giocatori per affrontare contenuti multiplayer di A Realm Reborn o delle espansioni più vecchie.