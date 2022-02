Horizon Forbidden West, un video con le celebrazioni per il lancio e le statue

Il lancio di Horizon Forbidden West è stato festeggiato in tutto il mondo, e Sony ha pensato bene di pubblicare un breve video che sintetizza le varie celebrazioni, mostrando le statue che sono state installate in diverse città.

Come sicuramente saprete, in Italia possiamo ammirare la statua di Aloy a Firenze, mentre in tante altre località Sony ha preferito realizzare installazioni che raffigurano il Clawstrider, una delle nuove Macchine presenti nel gioco, ma non solo.

Non c'è dubbio che la macchina promozionale della casa giapponese si sia mossa in maniera massiccia in occasione del lancio della nuova avventura di Aloy, finita addirittura sulla copertina di Vanity Fair, e la clip lo dimostra in maniera eloquente.

Da Berlino a Buenos Aires, da Dubai a Londra, da Madrid a Città del Messico, da Mosca a New York, le persone hanno potuto assistire alle spettacolari attività promozionali per il debutto di Horizon Forbidden West e magari, grazie ad esse, scoprire un mondo nuovo e affascinante.