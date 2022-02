Gran Turismo 7 migliore di Forza Horizon 5 per alcuni aspetti, dice Destin Legarie

Gran Turismo 7 è un racer migliore di Forza Horizon 5? Secondo il giornalista Destin Legarie la risposta è sì, quantomeno se consideriamo alcuni aspetti del gioco di guida sviluppato da Polyphony Digital.

Il gioco con i voti più alti del 2021 su Metacritic, Forza Horizon 5 viene ormai visto come un punto di riferimento per l'intero genere sebbene si tratti, come sappiamo, di un simcade che fa dell'accessibilità e della spettacolarità i suoi punti di, uh, forza.

Non parliamo insomma di un prodotto dotato di velleità simulative come Gran Turismo, che rimane anch'esso un simcade ma con una struttura diversa, distante dalla libertà degli open world e più comparabile all'esperienza di Forza Motorsport, volendo essere pignoli.

Ciò nonostante, il discorso di Destin è interessante in termini assoluti, a maggior ragione in quanto il giornalista viene storicamente associato a Xbox mentre in questo suo ultimo intervento esprime considerazioni che ammettono ed esaltano quanto mostrato finora da Sony per Gran Turismo 7.

Nello specifico, il giornalista ha indicato i replay, il fatto che il gioco sia avviabile dal disco senza l'obbligo di download aggiuntivi, il photo mode, il supporto per il feedback aptico, l'intelligenza artificiale, la possibilità di acquistare auto usate in-game e infine l'importanza di un prodotto del genere per elevare l'intero filone dei racer.

A suo dire è nell'interesse di tutti che vengano pubblicati titoli come Gran Turismo 7, visto che la competizione spinge le controparti a migliorarsi e ciò avverrà senz'altro anche nel caso del prossimo episodio di Forza Motorsport.