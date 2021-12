I giochi con i voti più alti del 2021 per Metacritic: Forza Horizon 5 in vetta

Da Metacritic , sito aggregatore di recensioni da parte di numerose pubblicazioni internazionali, arriva la classifica dei giochi con i voti più alti del 2021 , che vede in testa Forza Horizon 5 e anche Final Fantasy XIV: Endwalker per quanto riguarda i titoli propriamente appartenenti al 2021, anche se il secondo è a sua volta un'eccezione essendo in effetti un'espansione.

Come potete vedere, ci sono vari altri titoli prima di Forza Horizon 5 e Final Fantasy XIV: Endwalker, ma questi sono tutte riedizioni o porting di giochi usciti in precedenza, mentre quelli appartenenti propriamente al 2021 partono praticamente dalla sesta posizione.

Il primo in classifica sarebbe Disco Elysium: The Final Cut, edizione riveduta e corretta dello splendido RPG di ZA/UM uscito l'anno prima, così come The House in Fata Morgana è uscito addirittura nel 2012 in Giappone. Tetris Effect: Connected è un porting con aggiunte rispetto all'originale arrivato nel 2018, così come Hades è la conversione per PS5 e Xbox Series X del premiato titolo del 2020.

Se si prendono in considerazione solo i giochi usciti proprio nel 2021, dunque, la classifica parte praticamente dalla sesta posizione, dove troviamo Forza Horizon 5 seguito dalle due edizioni di Final Fantasy XIV: Endwalker e poi Psychonauts 2.