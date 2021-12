Videogiochi e Natale: avete un vostro "classico"?

Il connubio tra videogiochi e Natale è sempre molto solido, per una serie di motivi: è universalmente la stagione dello shopping e i publisher spesso riservano uscite di grosso calibro proprio per questo periodo, dunque vi si trovano giochi molto interessante sul mercato, così come è probabile che si riceva per regalo un videogioco o una console in tale periodo. Oltretutto, essendo una festa invernale, anche il clima e l'atmosfera generale spinge alla fruizione di prodotti di questo tipo, chiusi in casa con un buon videogioco al termine dei festeggiamenti con parentame vario. Un po' come succede con "Una poltrona per due", è possibile che ognuno di noi abbia una sorta di classico natalizio, ovvero un gioco che sovviene in mente o che viene effettivamente giocato come abitudine tradizionale a Natale.

Non è detto che questo classico possa essere effettivamente giocato ogni volta, perché magari non è più nemmeno in nostro possesso, tuttavia per gli appassionati di questo passatempo è probabile che ci sia almeno un ricordo di Natale fortemente legato ai videogiochi. D'altra parte, ci sono anche giochi che ci ricordano il Natale proprio per i loro contenuti, visto che in tanti casi, specialmente in passato, publisher e sviluppatori proponevano i loro "speciali" di Natale in forma di data disk un tempo, poi come edizioni speciali e infine come DLC ed espansioni, fino ad arrivare ai giorni attuali con lo spostamento dell'attenzione verso gli eventi a tempo. Su questo fronte, la rievocazione del "classico" potrebbe essere stata sostituita con l'abitudine a tornare su un gioco online che offre annualmente un evento natalizio specifico.

In questo senso, la tradizione viene rinnovata ogni volta con qualcosa di nuovo, rafforzandola ulteriormente da nuove esperienze che prescindono dalla semplice rievocazione nostalgica. Nuove e vecchie generazioni potrebbero dunque trovare negli eventi online di Genshin Impact, Among Us, Overwatch, Fortnite e Apex Legends, per fare degli esempi "trendy", un modo per rinnovare la tradizione del Natale in videogiochi, così come accade regolarmente con i MMORPG da un po' di anni a questa parte, fra iniziative ufficiali ed eventi organizzati direttamente dagli utenti.

Videogiochi e Natale hanno sempre un forte legame

È una sorta di modernizzazione del concetto di speciale natalizio che si vedeva un tempo, quando i contenuti a tema si cristallizzavano all'interno di un'espansione o un'edizione speciale (come il mitico NiGHTS per Sega Saturn in versione speciale natalizia), mentre adesso la fluidità assicurata dalle piattaforme online consente di costruire eventi dinamici e interattivi.

Tuttavia, il classico di Natale potrebbe anche non avere specificamente un tema natalizio, ed essere semplicemente una tradizione legata a un videogioco che viene utilizzato in tale contesto: sessioni multiplayer a FIFA o PES con parenti e amici, per esempio, o in generale giochi da fare in compagnia che vengono tirati fuori in periodo natalizio. Chi ha più primavere sulle spalle si potrebbe ritrovare anche a recuperare giochi del passato tramite emulatori o con le varie mini-console, oppure proseguire sui nuovi capitoli di serie storiche le proprie abitudini con amici anche lontani, e in questo senso Mario Kart 8 Deluxe e Halo Infinite, per dirne due piuttosto in vista, possono risultare preziosi. E dunque, qual è il vostro classico videoludico di Natale?