Cosa giocherete a Natale? Magari nulla, perché alcuni potrebbero addirittura scegliere di passare le festività in famiglia. Ma sicuramente ci saranno altri che si dedicheranno ai videogiochi. Del resto è il 25 dicembre a mattina e se state leggendo questa notizia un motivo ci sarà. Naturalmente la settimana prima della festività più consumistica dell'anno è povera di uscite, quindi è il momento giusto per iniziare a smaltire il backlog accumulato nel 2021, in previsione delle uscite del 2022.

In questa sede è impossibile mettersi a fare il riepilogo di tutto quanto è uscito nel corso del 2021 tra console e PC, quindi nemmeno ci proviamo. Guardando alle ultime uscite più rilevanti, possiamo consigliarvi di giocare un po' a Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC e PS5, magari mentre mangiate un po' di panettone artigianale spalmato di crema al pistacchio fatta in casa (i riferimenti a fatti e persone reali sono completamente casuali). Su PC scatta parecchio e il prezzo di vendita fa discutere, ma per il resto è un titolo che vale la pena provare.

Se invece vi piace più il pandoro, su PC e Xbox Series X e S potete godervi Halo Infinite, sia in single player, sia in Multiplayer, mentre su Nintendo Switch ci sono Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Accompagnate il tutto con un po' di spumante e sarete a posto.

Infine, gli appassionati di torrone (il primo che fa una battuta piena di doppi sensi nei commenti vince una statua di Pianesani a grandezza naturale), possono puntare su Ratchet & Clank: Rift Apart e Psychonauts 2, che vanno a soddisfare un po' i possessori di quasi tutte le piattaforme. In fondo qualcuno ha definito il 2021 come l'anno dei platform. Diamo un senso a questa frase.

Comunque sia c'è molto altro da recuperare e da giocare, quindi datevi da fare. E voi, cosa giocherete questo Natale?