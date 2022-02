Assassin's Creed: The Ezio Collection, video con il frame rate su Nintendo Switch

Come gira Assassin's Creed: The Ezio Collection su Nintendo Switch? Lo rivela il nuovo video pubblicato da ContraNetwork, che prende in esame Assassin's Creed 2 rivelandone il frame rate nell'ambito di quasi dieci minuti di sequenze.

Disponibile da giovedì su Nintendo Switch, Assassin's Creed: The Ezio Collection è un pacchetto che include i tre capitoli della saga di Ezio Auditore, con i relativi DLC e con due cortometraggi: il live action Assassin's Creed Lineage e il cartone animato Assassin's Creed Embers.

Pur non vantando i pur discutibili miglioramenti apportati all'esperienza nelle versioni PS4 e Xbox One, i tre giochi presenti in The Ezio Collection girano senza dubbio in maniera migliore rispetto agli originali per PS3 e Xbox 360, mantenendo in questo caso i 30 fps stabili.

La nostra recensione di Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch arriverà domani.