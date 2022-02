Assassin's Creed Valhalla, incassi per oltre un miliardo di dollari

Assassin's Creed Valhalla ha totalizzato finora incassi per oltre un miliardo di dollari: lo ha annunciato il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, nel corso del suo ultimo incontro con gli investitori.

Sapevamo che gli incassi di Assassin's Creed Valhalla sono stati superiori dell'80% rispetto a Odyssey, ma non immaginavamo un successo così clamoroso per l'ultimo episodio della celebre serie a base open world.

Stando alle parole di Guillemot, Valhalla ha potuto raggiungere risultati del genere per via del fatto di essere stato in vendita più a lungo dei precedenti capitoli di Assassin's Creed, e non a caso è il primo gioco con un supporto post-lancio di due anni.

Proprio i contenuti aggiuntivi hanno evidentemente contribuito a generare queste cifre incredibili, ed è interessante notare che la corposa espansione L'Alba del Ragnarok (qui l'anteprima con tutte le novità) non potrà che far aumentare ulteriormente gli incassi del gioco.

Certo, non c'è dubbio che le cose siano cominciate nel migliore dei modi, se pensiamo al fatto che Assassin's Creed Valhalla ha fatto segnare il miglior lancio di sempre per la serie, nel novembre del 2020.

Se ancora non conoscete il capitolo ambientato nell'Inghilterra ai tempi delle invasioni vichinghe, ecco la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.