League of Legends, il cosplay di Ahri da Lada Lyumos è un tripudio di colori

Ahri nella sua coloratissima versione Spirit Blossom è nuovamente protagonista dei cosplay di Lada Lyumos, e il personaggio di League of Legends non potrebbe essere più bello di così: vedere per credere.

Dopo la prima, straordinaria foto della sua Ahri Spirit Blossom, Lada Lyumos ha pensato bene di pubblicare nuovi scatti relativi a quella interpretazione, senza dubbio fra le migliori di sempre per la modella russa.

Costume, makeup, dettagli e post-produzione sono al top anche in questo caso, ma ormai siamo ben abituati all'eccellente qualità dei cosplay di Lada e non ci sorprende più nulla.

"Se vuoi giocare con me, farai meglio a essere sicuro di conoscere bene il gioco!", ha scritto la modella nel suo post su Instagram, invitando naturalmente gli utenti a supportarla.