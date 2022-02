Cyberpunk 2077: 8 domande e risposte sulla versione 1.5

Le novità sono veramente tantissime e mi sono reso conto che non tutto è particolarmente chiaro nel processo di upgrade, nella distribuzione della demo e nei contenuti aggiuntivi inclusi nella patch. Per questo motivo ho pensato di confezionare questo speciale accompagnato da un corposo video: una raccolta di 8 domande e relative risposte che dovrebbero aiutarvi a capire, nel dettaglio, come si scarica e cosa c'è nella versione 1.5.

Come se questo non bastasse i personaggi non giocanti a bordo delle vetture reagiranno in funzione del nostro comportamento e proveranno a fuggire a tutto gas oppure a investirci se sceglieremo di generare il caos per strada.

Anche l' intelligenza artificiale è stata pesantemente aggiornata con conseguenze rilevanti sul comportamento dei nemici che ora tendono a essere molto più diversificati nel loro modo di combattere e gestiscono con più intelligenza le coperture. Allo stesso tempo anche il comportamento dei pedoni è stato rivisto: ora le persone tenderanno a fuggire in preda al panico e in alcuni casi ci attaccheranno se inizieremo a sparare per strada.

La nuovissima patch 1.5 include una marea di correzioni : i talenti sono stati ribilanciati e in alcuni casi modificati completamente con l'eliminazione dei meno utilizzati e l'aggiunta di alcuni perk più interessanti in termini di gameplay.

L’aggiornamento è gratuito?

La fisica dei veicoli è stata modificata con la patch 1.5

Sì è completamente gratuito su tutte le piattaforme.

Su PC e old-gen, PS4 e One, si tratta di una patch classica che aggiorna il gioco alla versione 1.5. Su PS5 e Xbox Series X e S il discorso è un po' diverso visto che implementa l'upgrade alla grafica next-gen che pareggia queste versioni a quanto visibile su PC.

Sulle 2 nuove console Xbox è, come di consueto, tutto automatico attraverso lo Smart Delivery. Se avete Cyberpunk 2077 per Xbox One già installato in retrocompatibilità, una volta riavviata la console vedrete partire l'aggiornamento che trasformerà il gioco nella versione Xbox Series X o Series S a seconda della console che possedete. Se a suo tempo avete disinstallato il titolo, non dovete far altro che riscaricarlo dallo store e in automatico avrete la versione next-gen.

Su PS5 la situazione è leggermente più complicata. Per avere la versione next-gen dovrete accedere allo store, quindi sbloccare concretamente la versione PS5 attraverso un acquisto finto di 0€ che vi permetterà di accedere alla nuova versione. A questo punto dalla vostra raccolta potrete selezionare e poi scaricare l'edizione next-gen. Ricordatevi che la versione PS4 può essere tranquillamente disinstallata, anzi vi consigliamo di farlo per evitare di scaricare dati inutili visto che sulla nuova console Sony, le 2 versioni sono distinte e separate. Non esiste cioè un modo per convertire la versione PS4 già installata a quella PS5 tramite una semplice patch. Dovrete installare da capo la nuova versione.

Se avete la versione su disco del gioco, non dovete fare altro che inserire il Blu-ray nella console, andare nello store, sbloccare la nuova versione PS5 attraverso l'acquisto fittizio e a quel punto potrete installare la versione next-gen, mantenendo però il disco all'interno della console quando fate partire il titolo.