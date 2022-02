Call of Duty Warzone e Vanguard: bundle gratis, doppi XP e ricompense per ringraziare i giocatori

Per ringraziare la pazienza dei giocatori per il rinvio della Stagione 2 di Call of Duty: Warzone e Vanguard, Activision ha annunciato una serie di bonus gratuiti per tutti i giocatori, tra cui troviamo un bundle con 10 salti di livello e doppi XP.

Fino alle 19:00 di martedì 22 febbraio tutti i giocatori possono ottenere PE, PE arma, PE operatore, PE Battle Pass e PE clan doppi sia su Call of Duty Warzone che su Vanguard con l'evento PE doppi maxi.

Sempre durante questo periodo di tempo, sarà possibile riscattare il bundle "Sacrificio proibito" gratuitamente e prima del debutto nel Negozio interno di Vanguard e Warzone.

Questo bundle da nove oggetti include una skin operatore leggendaria, due progetti arma leggendari (un'affidabile mitraglietta adatta a scontri a distanza ravvicinata e un fucile d'assalto a fuoco rapido con accessori che non ti fanno apparire sul radar) e un salto di livello per il Battle Pass.

Call of Duty: Warzone

Oltre al bundle gratuito, i giocatori riceveranno 10 salti di livello per il Battle Pass per un valore di oltre 20 euro in totale. Come accennato in precedenza potrete riscattare tali elementi entro le 19:00 italiane di martedì 22 febbraio.

Vi ricordiamo che la Stagione 2 di Call of Duty: Warzone e Vanguard è disponibile dal 14 febbraio, portando con sé varie novità e contenuti per entrambi i giochi, incluso un nuovo battle pass.