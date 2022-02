Call of Duty Vanguard e Warzone: la Stagione 2 è disponibile da ora

La Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone è disponibile da ora, ovvero da oggi, 14 febbraio 2022, alle ore 18:00, portando con sé diverse novità, nuovi contenuti e aggiunte varie a entrambi i giochi, anche attraverso nuovi battle pass.

Come abbiamo visto, a breve distanza dal lancio della Stagione 2 è previsto anche il multiplayer classificato in beta, ma ci sono anche varie altre novità per entrambi gli sparatutto di Activision. Il battle pass della Stagione 2 va da vari oggetti gratuiti a contenuti di livello leggendario attraverso 100 tier.



Tra questi troviamo due armi pesanti da utilizzare nel multiplayer di Call of Duty: Vanguard, nella modalità Zombie e in Warzone, oltre 30 oggetti gratis da conquistare attraverso i tier, tra i quali Park e Killstreak, con bombe adesive, Ball Turret Gunner, due per tattici, progetti, orologi e molto altro, ottenibili tutti semplicemente dal gameplay o all'interno dei Clan.

Tra gli operatori arriva Anna Drake, disponibile come ricompensa immediata con una skin "White Mirage" leggendaria al tier 100. Con il Bundle Battle Pass si ottengono ulteriori skin leggendarie, accesso ai 100 tier e un balzo in avanti di 20 tier, oltre a una nuova divisa per Wade. Sono inoltre in palio 1300 Punti COD, con 300 punti nel Battle Pass System e altri 1000 da sbloccare attraverso il Battle Pass completo.

Nel frattempo, sebbene non ci sia stato proprio un annuncio ufficiale è stato confermato che il nuovo capitolo del 2022 è Call of Duty: Modern Warfare II, con una sorta di Warzone 2 previsto sempre quest'anno.