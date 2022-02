Switch: Nintendo sta guadagnando sempre meno, la crisi di chip aumenta i prezzi di produzione

Il CEO di Nintendo - Shuntaro Furukawa - ha svelato che i guadagni derivanti dalla vendita di Nintendo Switch stanno pian piano diminuendo, per colpa della crisi di materie prime e del relativo aumento del prezzo.

Furukawa ha affermato: "La carenza di componenti sta causando un aumento dei costi. E sebbene la crescita sia graduale, sta avendo un impatto sui nostri guadagni. Guardando all'interno anno, riteniamo che l'impatto sarà minimo per quanto riguarda questo anno fiscale, ma se i costi continuassero a salire ai livelli attuali anche durante il prossimo anno fiscale, allora ci aspetteremmo che la redditività dell'hardware diminuisca in modo corrispondente rispetto a questo anno fiscale."

Nintendo Switch OLED

Ha poi continuato affermando: "A meno che la situazione non cambi drasticamente, non prevediamo un miglioramento della redditività nel prossimo anno fiscale e oltre. Detto questo, questi aumenti di costo non influenzano i nostri piani di produzione, e continueremo a produrre il volume necessario per soddisfare la domanda". In parola povere, i giocatori potranno continuare a trovare Nintendo Switch nei negozi ai prezzi classici, ma in tutta onestà non ci aspetteremmo di vedere degli sconti massicci ufficiali da parte della grande N a breve termine.

Nintendo Switch è stata venduta nel 2017 a un prezzo che ha garantito sin da subito un profitto. OLED, inoltre, garantisce un profitto maggiore rispetto al modello base. Gli unici limiti sono gli aumenti dei costi di produzione.

Se avete già la vostra console e avete solo interesse per i giochi, allora ecco un'immagine che raccoglie le date di uscita dei giochi più importanti del 2022.