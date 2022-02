Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi: molti sono tratti direttamente da Mario Kart Tour

Come riferito anche da VGC, praticamente tutti i circuiti della prima mandata, anche quelli provenienti dagli altri capitoli precedenti della serie, sono in effetti delle rielaborazione create per Mario Kart Tour e quindi trasposte direttamente all'interno di Mario Kart 8 Deluxe, con alcuni accorgimenti minimi in termini di risoluzione e costruzione dei modelli.

La questione è parzialmente nota, ma ci sono alcuni sviluppi interessanti che coinvolgono alcune scoperte effettuate da dataminer di recente, che dimostrano come anche le piste non originariamente appartenenti a Mario Kart Tour derivino in verità dal capitolo mobile e siano state trasposte senza grandi modifiche a Nintendo Switch.

Buona parte dei circuiti previsti in Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi sembra sia tratta direttamente da Mario Kart Tour , con il titolo mobile che rappresenta il capitolo di provenienza di tutte le piste della prima mandata, in arrivo il 18 marzo 2022.

Oltre ai tre circuiti tratti direttamente da Mario Kart Tour, anche gli altri sembrano siano stati costruiti per quest'ultimo, si tratta infatti di rielaborazioni degli originali ma costruiti per funzionare nel capitolo mobile: Cioccocanyon e Circuito di Toad hanno praticamente la stessa impostazione geometrica e parte degli asset del gioco mobile, così come Giardino Nuvola, che dovrebbe essere introdotto in Mario Kart Tour il 23 febbraio.

Outlet Cocco non esiste al momento all'interno di Mario Kart Tour, ma secondo alcuni datamine dovrebbe essere introdotto in futuro, dunque è probabile che anche questo sia tratto dal gioco mobile. L'unica pista con origine al momento ignota è Colli Fungo, anche se lo stile potrebbe rientrare in quello tipico del capitolo per smartphone.