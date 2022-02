Nvidia pubblica i Game Ready Driver per Elden Ring, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e non solo

Nvidia ha svelato di aver pubblicato i nuovi Game Ready Driver per vari giochi in uscita durante febbraio 2022 su PC. Parliamo di Elden Ring, Destiny 2: La Regina dei sussurri, GRID Legends e Total War: Warhammer III.

La comunicazione ufficiale recita: "I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i tuoi giochi preferiti, mese dopo mese, anno dopo anno. Sono ottimizzati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware per garantire le massime prestazioni e affidabilità. I giocatori di GeForce possono scaricarli e installarli facilmente utilizzando GeForce Experience e saranno pronti per giocare non appena un gioco verrà lanciato."

Una scena di combattimento di Elden Ring

Nvidia ricorda anche i giochi che hanno ricevuto un aggiornamento delle prestazioni grazie al DLSS durante questo mese: