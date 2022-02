Dragon Ball Games Battle Hour 2022: data e orario dell'evento dedicato alla serie

Bandai Namco ha annunciato il Dragon Ball Games Battle Hour 2022, nuovo evento dedicato alla serie per quanto riguarda videogiochi, manga e anime, con data e orario fissati con il supporto di Shueisha e Toei Animation.

Il Dragon Ball Games Battle Hour 2022 sarà trasmesso dal vivo in tutto il mondo da venerdì 18 febbraio 2022 a sabato 19 febbraio 2022 presentando le ultime novità su Dragon Ball in vari ambiti come videogiochi, manga, animazioni, film, statuette, giocattoli e molto altro.

Per quanto riguarda l'Europa, data e orario specifici sono 19 febbraio 2022 dalle 01:00 alle 06:00 del mattino e dalle 18:00 alle 02:00 del mattino del 20 febbraio.

Dragon Ball Games Battle Hour 2022, la locandina

Questo secondo evento, comunica Bandai Namco, includerà ancora più contenuti rispetto alla prima edizione. Inoltre, tornerà anche l'apprezzata "Arena online", dove gli utenti potranno creare i propri avatar, fare il tifo e interagire con gli altri giocatori.

L'evento includerà anche scontri fra giocatori in Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Super Card Game, Dragon Ball Legends e Super Dragon Ball Heroes.

In risposta ai sorprendenti riscontri ottenuti dai fan, ci sarà anche un torneo a squadre per "Dragon Ball FighterZ", dove i migliori giocatori di Giappone, America del Nord ed Europa si sfideranno in una battaglia multiregionale per il "Team & Draft Tournament". L'evento includerà anche una battaglia speciale e trasmessa dal vivo di "Dragon Ball Legends" tra il produttore del gioco e i fan nell'area dell'Arena online. Un evento assolutamente imperdibile che vedrà contrapposti in alcune accese battaglie i giocatori di tutto il mondo e il produttore del gioco!

Sono inoltre previste novità e annunci da parte dei produttori che presenteranno e illustreranno le caratteristiche e le funzionalità principali del nuovo gioco per console, Dragon Ball: The Breakers, che sarà disponibile nel corso di quest'anno. Ci sarà anche una proiezione speciale, la "Dokkan Data '22", dove si ripercorreranno gli ultimi sette anni dall'uscita di "Dragon Ball Z Dokkan Battle".

I produttori della serie di giochi dedicati a Dragon Ball si riuniranno anche per provare a completare "Dragon Ball Z: Budokai 2"! A guidare la squadra ci sarà il produttore del gioco, Daisuke Uchiyama (attualmente presidente e CEO di BANDAI NAMCO Studio Inc.) insieme ai produttori dell'evento precedente e un gruppo di giovani produttori! Riusciranno a portare a termine la loro missione di quest'anno? Seguici e scoprilo!