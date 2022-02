Horizon Forbidden West invita a non sottovalutare la potenza di PlayStation Studios

Horizon Forbidden West è un gioco eccellente, stando alle recensioni internazionali: la nuova esclusiva sviluppata da Guerrilla Games invita a non sottovalutare la potenza di PlayStation Studios. Sì, perché gli studi first party sono la prima e più importante risorsa di Sony, e l'ultima avventura di Aloy non fa che confermarlo ancora una volta.

Nella nostra recensione di Horizon Forbidden West abbiamo spiegato come questo sequel impari "dagli errori del passato, portando all'estremo un'idea di open world che senza coraggio sarebbe finita per assomigliare pericolosamente a tanti altri giochi dalla struttura simile."

"Con le sue indiscusse qualità, il suo sbalorditivo mondo di gioco e un sistema di combattimento veloce e viscerale, la nuova esclusiva Sony riesce a nascondere i suoi lati più classici, e un po' logori, sotto a una marea di ottime scelte e una costante sensazione di meraviglia che accompagna il giocatore dall'inizio dell'avventura fino al suo esplosivo finale."

Insomma, come dicevamo, Guerrilla Games ha fatto centro. Anzi, ha fatto bingo: ha preso un prodotto già ottimo e lo ha portato al livello successivo, migliorandone gli aspetti meno convincenti e arricchendo quelli che già funzionavano in maniera eccelsa. Il risultato finale non poteva che essere un gioiello.

Horizon Forbidden West, Aloy

Quello che però ci interessa sottolineare in questa sede è come la qualità delle produzioni targate PlayStation Studios abbia ormai raggiunto livelli straordinari. È vero: PS5 ha passato l'ultimo autunno senza esclusive, affidandosi solo alle novità provenienti dalle terze parti, ma a quanto pare nel 2022 c'è tutta la volontà di recuperare.

E in quest'ottica bisognerà capire quanto la casa giapponese riuscirà ad allungare grazie ai suoi titoli first party nei confronti di una Microsoft ancora in fase di rodaggio dopo tutte le sue acquisizioni, ma che a un certo punto metterà sul tavolo una combinazione di qualità, quantità e convenienza che sarà davvero difficile contrastare.

Horizon Forbidden West, Aloy in groppa a un Corsiero

Insomma, l'uscita di Starfield, fissata al prossimo novembre, si porrà come una sorta di spartiacque per la casa di Redmond, che proprio a partire dalla fine di quest'anno riempirà il catalogo di Xbox Game Pass di produzioni potenzialmente straordinarie (vedi anche il prossimo Call of Duty), di fronte a cui sarà difficile resistere.

Fino ad allora, però, Sony ha diverse cartucce di grosso calibro da giocare, da Gran Turismo 7 a God of War: Ragnarok, e siamo sicuri che abbia tutta l'intenzione di dominare il mercato da qui ai prossimi mesi, senza che nessuno possa impedirglielo. Voi che ne pensate? Parliamone.

