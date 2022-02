Elden Ring, orari di sblocco e pre-caricamento su PC, PS5, PS4 e Xbox

FromSoftware ha annunciato gli orari di sblocco e le condizioni di pre-caricamento per Elden Ring su PC, PS5, PS4 e Xbox. A partire da quando sarà possibile scaricare il gioco e cominciare l'attesa esperienza soulslike?

Già disponibile da alcuni giorni per il pre-caricamento su Xbox Series X|S e Xbox One, Elden Ring diventerà accessibile in Italia a partire dalle 00.00 del 25 febbraio su console e PC.

E per quanto riguarda il preload su PC e PlayStation? Tale funzione non è stata attivata con largo anticipo come sulle console Microsoft, ma si potrà ricorrervi da 48 ore prima del lancio.

Elden Ring, gli orari di sblocco

Poco tempo fa abbiamo provato per sei ore la versione completa di Elden Ring e l'esperienza promette decisamente bene, ma bisognerà attendere la recensione per capire se questa nuova opera di FromSoftware soddisferà o meno le altissime aspettative dei fan.

A proposito di soddisfare, se avete intenzione di giocare il titolo su PC magari vi farà comodo conoscere i requisiti minimi e raccomandati di Elden Ring.