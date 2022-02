Warhammer, Henry Cavill ha fatto visita alla sede di Nottingham

Henry Cavill ha fatto visita nei giorni scorsi al Warhammer World di Nottingham per uno speciale tour del quartier generale del celebre brand creato da Games Workshop, di cui è un grande appassionato.

Sappiamo che Henry Cavill vorrebbe far parte di una serie TV di Warhammer e immaginiamo che ci sia già qualcuno che sta concretamente pensando a un progetto del genere, vista la popolarità dell'attore e il suo grande entusiasmo nei confronti del tabletop a base di miniature.

Del resto anche la partecipazione di Cavill alla serie The Witcher, fra le più viste di sempre su Netflix, è stata mossa in primo luogo dalla sua vicinanza ai romanzi di Andrzej Sapkowski e ai giochi di CD Projekt RED. "Ho finalmente visitato il Warhammer World, che giornata!", ha scritto Cavill. "Non mi capita spesso di restare stordito per l'entusiasmo, ma incontrare persone come Andy Smillie, Mark Chambers, Wade Pryce e Aiden Daly e poter discutere con loro nel dettaglio della lore mentre mi aggiravo per le sale della mostra è un sogno che si è tramutato in realtà."

"Alcuni di voi potrebbero non sapere cosa sia Warhammer: in questo caso andate a dare un'occhiata. Se vivete nel Regno Unito, visitate il Warhammer World. L'arte impiegata e la sinergia fra i design delle minature, tutti così diversificati, è straordinaria."