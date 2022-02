Gran Turismo 7: svelata la data di scadenza dell'embargo delle recensioni

Jordan Middler di Video Game Chronicles ha svelato la data di scadenza dell'embargo imposto da Sony per le recensioni di Gran Turismo 7: il 2 marzo 2022 alle 12:01 ora italiana. Sostanzialmente da quel momento inizieranno ad apparire online tutti gli articoli sul gioco e sapremo quindi se è stato gradito oppure no.

Per chi se lo stesse chiedendo, gli embarghi sono normali nel settore e non vengono imposti solo dagli editori più grossi, ma in generale da tutti, anche quelli indipendenti. Il motivo è quello di voler controllare quando vengono pubblicati gli articoli, in modo da non doverseli andare a ricercare in giro per il web.

Del resto è anche un ottimo sistema per far parlare di un determinato titolo nei momenti che si ritengono più convenienti per lo stesso, in questo caso a due giorni dal lancio, che avverrà il 4 marzo 2022 su PS5 e PS4.

Gran Turismo 7 è l'ultima incarnazione della serie automobilistica di Polyphony Digital, uno dei PlayStation Studios nata su PS1 e sviluppatasi nel corso degli anni insieme alle generazioni delle console di Sony. Solo PS4 non ha avuto un capitolo regolare della serie. Molti considerano Gran Turismo Sport come una specie di spin-off, nonostante abbia poco da invidiare ai capitoli numerati.