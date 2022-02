Elden Ring, precaricamento su Xbox Series X e S e Xbox One disponibile

I possessori di Xbox Series X e S e Xbox One possono iniziare a scaricare Elden Ring, in previsione del lancio che avverrà tra dieci giorni. Bandai Namco ha infatti sbloccato il precaricamento dei dati per quelli che hanno prenotato il gioco. Le dimensioni del download sono di circa 49GB, ma variano a seconda della generazione della console.

Buone notizie anche per chi ha prenotato l'edizione fisica, visto che il precaricamento dei dati è disponibile anche per lui o lei, in modo da poter giocare non appena si inserirà il disco, fresco di spacchettamento. Per farlo, bisogna scaricare l'applicazione Xbox su sistemi iOS o Android, collegarsi e cercare Elden Ring. Dovreste quindi vedere l'opzione per scaricare il gioco su console. Tutto qui. Xbox dal punto di vista dei servizi è davvero comoda, poco da dire..

I possessori di PS4 e PS5 dovranno attenere fino al 22/23 febbraio per iniziare il precaricamento, che sarà disponibile solo per chi ha prenotato il gioco dal PlayStation Store.

Eldern Ring sarà lanciato il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.