PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con il Pianeta degli Sconti

Su PlayStation Store è arrivato il Pianeta degli Sconti, una nuova promozione con tante offerte sui giochi PS5 e PS4, che sarà possibile acquistare risparmiando fino al 70%. L'iniziativa terminerà il 24 febbraio alle 00:59.

Come avrete intuito dall'immagine, FIFA 22 (recensione) rientra fra gli sconti con il prezzo più basso di sempre: solo 18,19€ anziché 69,99 per la versione PS4 e 39,99€ anziché 79,99 per la versione PS5: un'ottima occasione per recuperare il calcistico di Electronic Arts.

Prezzo più basso di sempre anche per GTA Trilogy (recensione), la tanto chiacchierata remaster dei tre episodi classici della serie targata Rockstar Games, che può essere vostra a 40,19€ anziché 59,99, in questo caso nella doppia versione per PS5 e PS4.

Altro giro, altra offertona: Resident Evil Village (recensione) è disponibile con uno sconto del 60% a 27,99€ anziché 69,99, mentre lo straordinario Demon's Souls (recensione) torna a scendere a 49,59€ anziché 79,99, con una riduzione dunque del 38%.

Yakuza: Like a Dragon (recensione) rientra fra gli sconti e potete portarvelo a casa per 29,99€ anziché 59,99 nella doppia versione PS5 e PS4, ma la lista dei titoli è davvero corposa e include anche la versione aggiornata di Cyberpunk 2077 a 24,99€ anziché 49,99.

