Animali Fantastici: I Segreti di Silente, nuovo trailer in arrivo: ecco quando

Animali Fantastici: I Segreti di Silente sarà protagonista a breve di un nuovo trailer, ha annunciato Warner Bros. Quando potremo vederlo? Giovedì 24 febbraio.

A distanza di qualche settimana dal primo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, pubblicato lo scorso dicembre, il film si prepara dunque a mostrarsi una volta ancora per la gioia dei tantissimi appassionati del Wizarding World.

Per l'occasione Jude Law, che nella pellicola interpreta appunto il ruolo di Albus Silente, ha pubblicato il video messaggio che potete vedere qui sotto, anticipando alcuni dei temi che verranno affrontati nel nuovo capitolo.

L'attore ha detto che è stato un privilegio per lui interpretare Albus Silente, uno dei maghi più potenti del mondo, sempre in grado di trovare il buono che c'è nelle persone e a offrire loro i suoi consigli, sebbene talvolta in maniera criptica.

"Sono felice di dirvi che parte degli antefatti che hanno contribuito a dare forma al mago leggendario che abbiamo amato in Harry Potter verranno rivelati in questo film", ha aggiunto Law.