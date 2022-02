Steam Deck non supporta GOG, o almeno non in maniera ufficiale

Steam Deck a quanto pare non supporta il noto launcher GOG, almeno in maniera ufficiale: lo ha dichiarato il profilo Twitter dello store di proprietà di CD Projekt RED.

Dovrebbe tuttavia esserci una soluzione alternativa: visto che Steam Deck include il supporto a Windows, trattandosi comunque di un PC, una volta installato il sistema operativo sarà possibile utilizzare anche GOG e la relativa libreria di giochi.

Come funzionerà esattamente Windows su Steam Deck in termini di prestazioni e compatibilità è ancora tutto da chiarire, purtroppo, e la sensazione è che gli utenti che stanno acquistando l'handheld difficilmente opteranno per questo tipo di modifiche.

Ad ogni modo potremo conoscere la verità fra non molto: la data di uscita ufficiale di Steam Deck è fissata al 25 febbraio per chi ha effettuato la prenotazione approfittando dei primi slot, prima che le scorte andassero rapidamente esaurite.

Tempo pochi giorni e troveremo in rete decine e decine di video con impressioni d'uso e sperimentazioni varie riguardanti la console portatile prodotta da Valve e disegnata attorno all'ecosistema di Steam.