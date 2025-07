Blade? Il presidente dei Marvel Studios spiega i motivi del ritardo

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha parlato dei motivi del ritardo di Blade, il film con Mahershala Ali che riporterà finalmente il personaggio creato da Marv Wolfman e Gene Colan sul grande schermo, dopo la trilogia con Wesley Snipes.

"Mahershala è ancora a bordo", ha detto innanzitutto Feige, spiegando poi che le tempistiche del progetto si sono dilatate principalmente per via dell'eccessiva espansione della Marvel in ambito cinematografico e televisivo, resasi necessaria per il debutto della piattaforma streaming Disney+.

"Non volevamo semplicemente mettergli addosso un completo di pelle e fargli ammazzare dei vampiri. Doveva essere qualcosa di unico", ha spiegato il presidente dei Marvel Studios. "È successo in un momento in cui abbiamo iniziato a fare marcia indietro e a dirci: 'Accettiamo solo ciò che è davvero grandioso', e in quel momento Blade non lo era."

"Non ci sembrava, come capita spesso, di poter partire da una buona sceneggiatura e migliorarla durante la produzione. Non eravamo sicuri di poterlo fare con Blade, e non volevamo farlo a Mahershala né a noi stessi."