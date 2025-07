Marvel's Blade sembra una produzione di grandi dimensioni, considerando il budget emerso online

Nonostante si temesse in un primo momento per la sua sopravvivenza, sembra proprio che Marvel's Blade non solo sia sano e salvo ma sia anche protagonista di una produzione di notevoli dimensioni, a giudicare dalle informazioni emerse sul budget riscontrabili online.

In base a documenti resi pubblici dalla Commissione per le Finanze del governo francese, che riguardano anche gli aspetti economici delle compagnie videoludiche di Francia, tra le quali rientra ovviamente anche Arkane Lyon, sembra emergere che Marvel's Blade abbia ricevuto un budget di 94 milioni di euro, con il progetto che è stato registrato nel 2023 per ottenere degli incentivi economici sul fronte delle tasse, come di norma accade per i team francesi.

Sebbene non si tratti di un budget colossale, considerando la quantità di denaro richiesta al giorno d'oggi per un gioco tripla A standard, per un gioco d'azione single player in terza persona è comunque una cifra di notevole importanza.