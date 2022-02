Elden Ring: trailer finale in italiano ci prepara all'uscita con tante informazioni sul gioco

È disponibile la versione italiana del trailer finale di Elden Ring, il nuovo gioco di ruolo d'azione di FromSoftware, in arrivo a breve. Il video ci indica tutto quello che dobbiamo sapere del videogioco prima di prendere in mano il controller, ma anche per questo potrebbe essere ritenuto da alcuni un po' troppo spoiler.

Il trailer finale in italiano di Elden Ring ci mostra infatti tantissime componenti del gioco, a partire da vari luoghi che potremo esplorare - in solitudine o con l'aiuto di Torrente, la cavalcatura già ampiamente presentata negli ultimi mesi -, passando poi a nemici comuni che cercheranno di mettere fine al nostro viaggio e arrivando anche ad alcuni boss. Alcuni contenuti sono già stati mostrati in passato, ma alcuni dettagli sono per certo nuovi e, considerando l'uscita a breve del gioco, siamo certi che una parte del pubblico preferirà non guardare in modo troppo approfondito il video.

Il trailer non offre però solo gameplay nudo e crudo, ma mostra anche vari elementi del gioco completo come i menù di gioco, alcune magie, ma anche personaggi secondari (che dovrebbero essere presenti in gran numero in questo capitolo), senza dimenticare però anche i moveset delle armi, dungeon e le funzioni del multigiocatore. In poche parole, potete vedere un po' di tutto e, se ancora non eravate certi di cosa avrebbe proposto in termini di varietà Elden Ring, ora avete una risposta.

Infine, vi ricordiamo che la data di uscita di Elden Ring è il 25 febbraio 2022 e che le piattaforme di arrivo sono PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In questo momento, potete ancora prenotare la Launch Edition con i relativi bonus unici.

Infine, a pochi giorni dall'uscita, è nata una sciocca diatriba su una delle classi di partenza di Elden Ring.