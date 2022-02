Elden Ring: giocatori si lamentano di una delle classi di partenza, ecco il problema

Elden Ring è in arrivo e l'eccitazione generale è grande, sorretta dalla regolare condivisione di informazioni dell'account ufficiale del gioco. Nell'ultimo periodo, abbiamo avuto modo di vedere la classi di partenza, ma una di questa ha attirato le critiche di alcuni giocatori. Ecco il problema.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, viene indicato che la spada della classe di partenza Vagabondo non è dritta. Nell'immagine potete vedere che la parte superiore dello spadone non è in linea con l'elsa. La curvatura è visibilissima e questo ha "turbato" alcuni giocatori.

È strano che un'immagine che mostra una delle classi del gioco abbia un errore di questo tipo. Il pubblico del sub-reddit di Elden Ring, comunque, ha preso la questione molto sul ridere e ha fatto battute di varia natura, come gente che si dichiara pronta a chiedere un rimborso o altri che cancelleranno il preorder in protesta. Il tutto ha fatto anche nascere altri post che ironizzano sulla questione, come un utente che promette di ruotare la spada di cinque gradi fino a quando non sarà dritta, una volta a settimana fino all'uscita: il problema è che manca una settimana, quindi non vi saranno altri post. Altri hanno semplicemente cancellato la spada dall'immagine e si domandano fintamente di cosa la gente stia parlando.

Pare quindi che una buona fetta del pubblico abbia deciso di prendersi gioco di coloro che si sono lamentati della questione. Per certo, Elden Ring continuerà a essere uno dei giochi più attesi, non importa quanto è dritta la vostra spada.

Se siete in cerca di dettagli nelle immagini di Elden Ring, ecco due nuove immagini che mostrano nuovi nemici e una possibile meccanica di gioco.