Elden Ring: due nuove immagini mostrano nuovi nemici e una possibile meccanica di gioco

L'account ufficiale Twitter di Elden Ring ha pubblicato due nuove immagini, come parte della campagna promozionale che accompagna i giocatori verso l'uscita. Questi screenshot tratti dal gioco, che potete vedere qui sopra, ci mostrano nuovi nemici e quella che potrebbe essere una meccanica di gioco.

Precisamente, vediamo delle piccole creature dall'aspetto buffo, che dispongono di uno scudo e un'arma dalla lama curva. L'ambientazione sembra paludosa e possiamo anche vedere un edificio, forse una chiesa o una cattedrale. Sappiamo che nel gioco vi saranno più paludi, un tipo di luogo amato e odiato (ma soprattutto odiato) dai fan dei giochi di Miyazaki. Sullo sfondo, imperante, l'albero dorato che sarà sempre in vista all'interno dell'open world di Elden Ring.

Nella seconda immagine, invece, vediamo che il personaggio del giocatore si avvicina a una sorta di portale, che permetterà forse di teletrasportarsi verso nuovi luoghi. Il tweet, infatti, recita: "I sentieri si intrecciano nell'Interregno come il filo di un arazzo, ma non temere, Senzaluce. Ci sono molte strade verso la verità". Queste parole alludono anche al fatto che Elden Ring non sarà un'avventura lineare come le precedenti, ma permetterà di esplorare in libertà e arrivare in certi luoghi in modo unico.

Recentemente, abbiamo avuto modo di vedere altre immagini, come ad esempio quelle che mostrano le classi Confessore e Samurai: la varietà delle classi di partenza sembra ottima, dobbiamo ammetterlo.