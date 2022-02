Offerte Amazon: monitor Philips 27 pollici, FHD, 144 Hz e casse audio integrate in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor Philips con casse audio integrate da 27 pollici, Full HD e 144 Hz. Lo sconto segnalato è di 21.85€, ovvero del 9%. Il prezzo pieno per questo monitor Philips è 241.75€. Il prezzo odierno è il più basso proposto da più di un anno ed è quindi un buon momento per acquistarlo se si è in cerca di un monitor non troppo costoso con casse audio integrate. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor propone un pannello VA da 350cd/m2. Il tempo di risposta è 1ms e supporta la tecnologia AMD Freesync Premium, oltre che Ultra Wide-Color. La modalità di gioco Smart Image offre opzioni multiple: modalità "FPS" (First person shooting), modalità "Racing" e modalità "RTS". Il monitor permette la regolazione in altezza e causa un minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free e LowBlue Mode. Vi è la predisposizione VESA.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Monitor Philips da 27 pollici

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.