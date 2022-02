House of the Dragon: lo spin-off de Il Trono di Spade è stato visto da Martin, ecco cosa ne pensa

Lo scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, ha visto House of the Dragon - spin-off de Il Trono di Spade - e ha detto cosa ne pensa. In poche parole, lo adora. Un nuovo post sul blog del creatore de Il Trono di Spade rivela non solo le sue reazioni a ciò che ha visto, ma anche che le riprese della prossima serie spin-off sono terminate.

House of the Dragon è essenzialmente un prequel di Game of Thrones ambientato 200 anni prima degli eventi della serie fantasy di successo. Basato sul libro Fire & Blood, racconta la storia della fine della Casa Targaryen, compresi gli eventi che portano alla guerra civile Targaryen e la guerra stessa.

House of the Dragon

"Notizie eccitanti da Londra - sono stato informato che le riprese si sono concluse per la prima stagione di House of the Dragon", ha rivelato. "Effetti speciali, color timing, colonna sonora, tutto il lavoro di post-produzione. Ma la scrittura, la regia, la recitazione sono tutte fantastiche. Spero che vi piaceranno tanto quanto piacciono a me. Tanto di cappello a Ryan e Miguel e al loro team, e al nostro fantastico cast".

Martin ha poi detto di aver visto frammenti di tutti e dieci gli episodi. "Sì, tutti e dieci gli episodi", ha spiegato. "Ho visto sezioni di alcuni di essi, e li sto amando. Naturalmente, c'è ancora molto lavoro da fare."

HBO ha già discusso i piani con Deadline, confermando che la serie debutterà quest'anno, anche se non ha ancora rivelato una data. "Ora che abbiamo concluso la produzione, penso che parleremo con i loro ragazzi e capiremo cosa vogliamo fare in termini di annuncio di una data", ha aggiunto Martin. "Sto cercando di assicurarmi di evitare l'annuncio di una data che non potremmo rispettare per cause fuori dal nostro controllo".

House of the Dragon ha come protagonisti Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys I Targaryen ed Emma D'Arcy nel ruolo della Principessa Rhaenyra Targaryen. Sono affiancati da Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoyo Mizuno, Graham McTavish, Ryan Corr, e Jefferson Hall e non solo.

