God of War: video mostra una mod 8K e ray tracing con RTX 3090, produzione italiana

AD Massicuro, esperto modder grafico italiano, ha condiviso la sua ultima opera: una mod per God of War in versione PC, che arriva ora a 8K con ray tracing e grafica "ultra". Potete vedere il video completo che mostra quanto creato da AD Massicuro qui sopra.

Come ci ha spiegato AD Massicuro, "l'ultima Mod grafica per GOD OF WAR in 8K aggiunge/migliora gli effetti in Ray Tracing e lo rende più cinematografico grazie ad una mod della videocamera, del FOV e molto altro ancora."

AD Massicuro spiega anche: "Ho utilizzato una combinazione di shaders dedicati per migliorare i dettagli grafici aggiungendo poi la Global Illumination per ottenere ombre e illuminazione realistiche anche tramite l'RT Shader di "Pascal Gilcher" via Reshade. Ho curato la correzione dei colori grazie al Color Grading, inoltre ho incrementato notevolmente la visuale di gioco ovvero "il FOV" ed il LOD distance. Infine ho rielaborato il Depth of Field aggiungendo anche una Mod della Videocamera che rende più cinematografica e coinvolgente ogni scena del gioco."

Ci dice anche che "Il gioco gira stabilmente in 8K, con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati, per mezzo di una RTX 3090." Il video permette di vedere una serie di paesaggi e di scene di combattimento, così da farsi un'idea dell'altissima qualità della mod e, di conseguenza, del gioco.

