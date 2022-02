Cyberpunk 2077: video analisi di Digital Foundry confronta PS5 e Xbox Series X|S con patch next-gen

La scorsa settimana Cyberpunk 2077 ha finalmente ricevuto il tanto atteso upgrade next-gen per gratuito per PS5 e Xbox Series X|S. Ma come se la cava il gioco di CD Projekt RED sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft, quanto a performance, risoluzione e impatto visivo? Ce lo spiega Digital Foundry nella sua nuova video analisi.

Come già riportato nella nostra analisi tecnica delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, la versione più "trascurata" al momento è quella per Series S, dato che è presente una sola modalità grafica a 1440p (dinamica, con un minimo di 2304x1296) e 30fps, dunque senza la possibilità di avere una conta dei frame superiore. CD Projekt RED ha affermato di star valutando l'ipotesi di aggiungere una nuova modalità grafica per Series S.

Su PS5 e Xbox Series X, invece, gli utenti possono scegliere tra il preset Quality, con risoluzione 4K dinamica, 30fps e ray tracing, e quello performance, con 4K dinamico, 60fps e senza ray tracing. In entrambi i casi il colpo d'occhio per entrambe le versioni è sensibilmente migliore alle controparti old-gen fatte girare in retrocompatibilità, così come i tempi di caricamento.

Nonostante punti al 4K, la modalità Quality in realtà renderizza su entrambe le console a 1440p, con il ray tracing che evidentemente sottrae parecchi risorse, nonostante sia implementato solo per le ombre. In tal senso, Digital Foundry afferma che le differenze con la modalità Performance sono quasi impercettibili nelle zone all'aperto, mentre al chiuso l'upgrade risulta più evidente. Il framerate invece si dimostra stabile nella maggior parte delle occasioni, ma il problema di questa modalità è la latenza degli input elevata, che rende più difficile guidare tra le strade di Night City o mirare con precisione durante le sparatorie.

Da questo punto di vista, Digital Foundry suggerisce la modalità Performance di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X. La risoluzione dinamica è simile tra le due piattaforme: PS5 si aggira tra 1260p e 1728p, mentre su Xbox Series X tra 1382p a 1782p. La console Microsoft dunque è leggermente in vantaggio da questo punto di vista, ma le differenze sono impercettibili anche grazie al filtro anti-aliasing.

Le performance invece non sono granitiche per entrambe le versioni, con cali registrati nelle zone più popolate di Night City, come il mercato, mentre negli altri casi invece il framerate è generalmente stabile, perlomeno nelle situazioni testate da Digital Foundry. In generale PS5 presenta performance più solide di Xbox Series X da questo punto di vista, che tuttavia può usufruire del VRR per rendere i cali meno impattanti nell'esperienza di gioco.