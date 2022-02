Cyberpunk 2077: 60 fps su Xbox Series S e trasferimento trofei PS4 allo studio

Dopo le polemiche che hanno investito alcuni aspetti dell'aggiornamento di Cyberpunk 2077 come il cap a 30 fps su Xbox Series S e l'impossibilità di trasferire i trofei da PS4 a PS5, CD Projekt RED ha annunciato di aver avviato delle indagini sulla possibilità di risolvere i due inconvenienti nel prossimo futuro, anche se non c'è una tempistica precisa sugli update né la conferma che questi possano essere effettuati.

In un nuovo post sul forum ufficiale di CD Projekt RED, Marcin Momo ha illustrato anche quali sono i nuovi problemi attualmente allo studio all'interno della compagnia, in seguito al rilascio della patch 1.5 che ha messo finalmente a disposizione le versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S.

Tra i problemi che dovrebbero ottenere una soluzione più in breve c'è il bug rilevato da alcuni utenti per cui la versione su disco non viene lanciata su PS4 dopo l'applicazione della patch e i crash al lancio su PC legati a problemi software, con entrambe le questioni che verranno risolte a breve (la seconda ha anche un workaround momentaneo descritto nel post su questa pagina, che richiede di disabilitare gli eventuali River di A-Volute, Nahimic o Sonic Studio).

Per quanto riguarda il medio termine, ancora senza la certezza che le questioni vengano effettivamente risolte del tutto, CD Projekt RED ha deciso di puntare a due questioni da sistemare, eventualmente: