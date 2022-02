The Sandbox metaverso: Verratti è il primo calciatore a comprarsi un'isola in NFT

Il metaverso comincia a conquistare anche i calciatori, a dimostrazione di come la questione stia prendendo piede a diversi livelli, con Verratti che ha annunciato di aver acquistato un'intera isola su The Sandbox, diventando dunque il primo calciatore al mondo a lanciarsi nel mondo degli NFT di lusso.

In un'intervista condotta da Calciomercato.com, il centrocampista del PSG ha svelato di aver deciso di effettuare questo importante investimento seguendo i consigli di una società specializzata in finanza, la quale ha spinto per puntare sull'acquisto di beni NFT di lusso.

Verratti ha dunque acquistato una delle 25 isole in vendita all'interno del metaverso di The Sandbox attraverso il marketplace Exclusible, specializzato proprio in transazioni di un certo calibro per quanto riguarda i token digitali.

"Ci tenevo molto a questo raggiungere questo obiettivo per primo, credo molto nelle nuove tecnologie e in questo ci tenevo a essere precursore dei tempi e un esempio da seguire per tanti altri", ha riferito Verratti a Calciomercato.com, sostenendo di non averla mai considerata una follia e di aver anche attirato l'attenzione di alcuni compagni come Neymar e Paredes, che hanno già fatto esperienze simili anche se non dello stesso livello.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'acquisto, non è stato rivelato molto tranne il fatto che, ovviamente, sull'isola ci sarà anche uno stadio. Ovviamente un acquisto del genere va visto in prospettiva come possibile investimento, considerando anche le ingenti somme richieste per acquisti del genere.

Il fatto di comprare un'isola virtuale all'interno di un metaverso, oltre a possibili ritorni in termini di immagine per il semplice fatto di creare un "caso", ha lo scopo di provare ad assicurarsi un bene che potrebbe ottenere un grande valore sul medio o lungo termine, ma ovviamente bisognerà vedere se i metaversi e The Sandbox in particolare avranno il successo sperato. Potete conoscere meglio il metaverso in questione leggendo il nostro provato dell'Alpha di The Sandbox, il quale potrebbe essere acquistato da Facebook, secondo alcune notizie recenti.