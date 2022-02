Horizon Forbidden West: l'upgrade da PS4 a PS5 non può essere scaricato in anticipo

Tramite l'account Ask PlayStation, Sony ci ricorda che l'upgrade da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West non può essere scaricato in anticipo, a differenza del gioco completo, e quindi i giocatori dovranno aspettare l'orario di attivazione del gioco per poter scaricare l'aggiornamento.

L'informazione, come detto, è stata condivisa da Ask PlayStation su Twitter, come potete vedere poco sotto. Il tutto si inserisce nel mezzo della problematica gestione delle varie edizioni di Horizon Forbidden West, che viene venduto a prezzi differenti su PS4 e PS5. Il tutto ha creato confusione nel pubblico e l'account ufficiale ha dovuto spiegare nel dettaglio come funziona la questione.

Non poter scaricare l'upgrade da PS4 a PS5 in anticipo è un "problema" per alcuni giocatori, che dovranno quindi attendere il tempo necessario a un ulteriore download successivamente all'attivazione del gioco. Molto speravano di poter dare il via alla propria avventura nel minuto esatto dell'attivazione, ma a quanto pare non sarà possibile.

La versione PS4 e la versione PS5 sono ben diverse, come dimostra il video confronto di Digital Foundry, che definisce il gioco una "Masterclass della grafica di PS5".