Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S: le versioni next gen in video gameplay

Cyberpunk 2077 si è mostrato in versione next gen su PS5 e Xbox Series X|S con i due video che vedete in questa pagina, uno sopra alla news e uno riportato più sotto, che dimostrano i vari upgrade effettuati al gioco rispetto alle versioni base su PS4 e Xbox One.

Si tratta di due lunghi gameplay da mezz'ora l'uno che mostrano delle sezioni più ampie del gioco rispetto a quelle mostrate nel corso della presentazione in livestream andata in scena oggi. Peraltro, si mostrano in qualità decisamente superiore rispetto a quella visibile nel corso dell'evento, dove probabilmente la compressione e il bitrate in streaming hanno alquanto abbassato la qualità generale.

Durante l'evento di presentazione, CD Projekt RED ha illustrato alcuni dei cambiamenti e miglioramenti effettuati al gioco, al di là dell'incremento grafico applicato a PS5 e Xbox Series X|S, riguardanti alcuni elementi del gameplay e della struttura, oltre ad evoluzioni tecniche.

Sono stati aggiunti e modificati alcuni elementi del sistema di guida dei veicoli in Cyberpunk 2077, oltre a una revisione del sistema di perk e abilità presenti, in modo da migliorarlo anche seguendo un po' i feedback ricevuti.

Inoltre, gli sviluppatori hanno lavorato su alcune routine riguardanti i passanti in Night City, con nuove situazioni che possono emergere esplorando la città: se si mantiene un atteggiamento aggressivo, si assiste a reazioni differenti da parte dei passanti, alcuni dei quali sono armati e possono attaccare in maniera dinamica.

Altri cambiamenti riguardano poi la gestione della mappa e l'interfaccia, con una maggiore chiarezza nelle indicazioni e informazioni sullo schermo e inoltre alcuni cambiamenti sono stati effettuati al sistema di combattimento. Dal punto di vista tecnico, dai video appare piuttosto evidente il miglioramento degli asset in termini di qualità e risoluzione, oltre a modifiche effettuate al sistema di illuminazione. Nel frattempo, la patch next gen è stata avvistata già nelle ore scorse per Xbox Series X|S.