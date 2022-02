PS Plus: annuncio dei giochi PS4 e PS5 di marzo 2022 in arrivo, uno è già noto

Come ogni mese, i giocatori PlayStation sono pronti a scoprire quali titoli gratuiti saranno presto disponibili sulle due console fisse di Sony. Come avrete già capito, parliamo dei giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus. L'annuncio dei videogiochi inclusi nell'abbonamento di marzo 2022 è in arrivo, così come la loro pubblicazione.

L'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus di marzo 2022 dovrebbe avvenire il 23 febbraio 2022, una settimana prima della pubblicazione.

La pubblicazione dei giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus avviene sempre il primo martedì del mese, quindi cadrà proprio il 1° marzo 2022.

Ovviamente, tutto questo è vero a meno che Sony non decida di fare qualche modifica dell'ultimo minuto e ritardi annuncio e pubblicazione.

Grand Theft Auto Online

Detto ciò, questo mese sarà un mese speciale, in quanto vi sarà un gioco gratis PS5 aggiuntivo per gli abbonati PS Plus. Come confermato anche da Rockstar Games, GTA Online sarà disponibile in modo gratuito per i giocatori PS5 abbonati a PS Plus a partire dal 15 marzo 2022. Tale gioco rimarrà all'interno del PlayStation Plus per tre mesi. Successivamente, solo coloro che lo avranno reclamato potranno continuare a giocare gratuitamente. Non dimenticate quindi di reclamarlo!

Per quanto riguarda i rumor sui possibili giochi gratis di marzo 2022 del PS Plus, per il momento non vi sono voci credibili. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale.