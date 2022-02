Horizon Forbidden West: Guerrilla Games lavora per risolvere i bug grafici rilevati

Horizon Forbidden West ha riscosso ampi consensi tra stampa e pubblico, eppure tra i pochi difetti in molti hanno rilevato una presenza di bug in quantità un po' più alta rispetto a quanto ci hanno abituato i giochi first party Sony, cosa su cui Guerrilla Games a quanto pare sta lavorando in maniera attiva.

Il team ha riferito, sul canale Reddit ufficiale, di essere a conoscenza di vari bug grafici rilevati in Horizon Forbidden West e di essere attualmente al lavoro per risolverli. I problemi sono di diverso genere anche se non si tratta in ogni caso di questioni particolarmente nocive: si parla di un certo stuttering nella modalità Performance, pop-in di strutture e scenari, qualche problema di collisione di Aloy con alcuni elementi dello scenario e alcuni elementi legati alla visualizzazione su alcuni TV.

In particolare, si parla di qualche variazione alla gamma e alla visualizzazione con l'uso di display dotati di HDR e problemi di artefatti e "shimmering" (una sorta di luccichio) visibile come conseguenza di un adattamento della definizione nella modalità Risoluzione.

"Il team sta lavorando in maniera vigile per risolvere questi problemi con la massima priorità e puntiamo a rilasciare un aggiornamento il prima possibile", ha scritto Guerrilla Games su Reddit, incitando anche gli utenti a fornire feedback attraverso il Support Form ufficiale nel caso vengano rilevati ulteriori problemi.

"Capiamo la vostra frustrazione e apprezziamo la vostra pazienza, stiamo facendo del nostro meglio per riportarvi di nuovo nei territori selvaggi, per continuare ad esplorare i segreti di Horizon Forbidden West". Abbiamo visto in questi giorni un video con le celebrazioni per il lancio e le statue in giro per il mondo, oltre ovviamente alla nostra recensione di Horizon Forbidden West. Il gioco, peraltro, ha registrato vendite fisiche inferiori a Horizon Zero Dawn al lancio in UK.