L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa da parte di mk_ays è splendido

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti con un altro cosplay di Mikasa Ackerman, in questo caso interpretata da mk_ays attraverso una ricostruzione davvero notevole del personaggio, nel classico stile della modella russa.

Mikasa, in questo caso, viene riprodotta soprattutto attraverso il costume e la capigliatura della cosplayer, visto che nelle foto proposte in questa pagine non si vede il Dispositivo di Manovra Tridimensionale, ovvero l'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale di coloro che combattono contro i Giganti.

Nel tipico stile di mk_ays, il cosplay in questione si basa soprattutto su una ricostruzione perfetta dell'abito, sull'uso dell'immancabile parrucca che riprende il caschetto di Mikasa con ciuffo ribelle frontale e soprattutto con i meravigliosi lineamenti della modella, che in qualche modo riescono sempre ad adattarsi in maniera affascinante a tutti i personaggi scelti.

Sciarpa rossa al collo e giacchetta di pelle tipica della squadra, la Mikasa di mk_ays è forse anche troppo graziosa rispetto al personaggio originale, ma non ci possiamo comunque lamentare. La foto è peraltro accompagnata da una scherzosa descrizione su quello che succederebbe se la modella dovesse veramente avere a che fare con un attacco dei giganti, che probabilmente si concluderebbe ancora prima di riuscire a indossare l'equipaggiamento adatto.